بسعر 36 جنيه.. التموين توفر الكحول بالمجمعات الاستهلاكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية " كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملى.

كان الدكتور علي مصيلحي قد اجتمع الاسبوع الماضي مع القيادات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التنفيذية التابعة، بحضور قطاع الرقابة والتوزيع، قطاع التجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك.

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وشدد المصيلحي على أهمية التحرك الفوري، من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين، وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

وأكد المصيلحي، أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأي مخالفات تجارية، قد ترتكب في حق المواطنين، سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

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