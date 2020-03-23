العظمى في القاهرة 29.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين 23 مارس (بيان بالدرجات)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الاثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بشمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة إلى معتدلة بجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 29

شبين الكوم 13 28

طنطا 12 27

دمنهور 12 27

الإسكندرية 12 26

بلطيم 12 25

مطروح 12 24

السلوم 10 23

سيوة 10 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 11 26

السويس 11 24

العريش 12 22

رفح 11 22

رأس سدر 12 21

نخل 09 20

نويبع 15 20

طابا 14 19

كاترين 07 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 17 28

الغردقة 16 26

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 29

بني سويف 11 28

المنيا 11 28

أسيوط 12 29

سوهاج 14 28

قنا 13 30

الأقصر 14 31

أسوان 15 32

أبو سمبل 14 34

الوادي الجديد 11 28

شلاتين 17 25

أبو رماد 16 27

حلايب 18 25

رأس حدربة 16 26