أستراليا تبدأ إجراءات إغلاق بعد تجاهل إرشادات التباعد الاجتماعي

بدأت أستراليا في إغلاق الحانات والأندية وصالات التدريب الرياضية ودور العبادة اليوم الاثنين بعد حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إثر استخفاف الآلاف ب وتدفقوا على الشواطئ والحانات والمطاعم.

وبعد وتيرة بطيئة في بادئ الأمر تجاوزت الآن حالات الإصابة بكورونا 1100 حالة مع تسجيل ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز بجنوب شرق البلاد أعلى عدد من الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للبرلمان اليوم الاثنين "لن يكون هناك ذهاب إلى زي مكان بعد العمل ولن يكون هناك ذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح ولا جلوس لتناول الغداء في مقهى".

ووصف موريسون تلك التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة بأنها "أصعب سنة في حياتنا" ونبه الاستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر ستة أشهر.

وكان موريسون قد قال يوم الأحد إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار استرالي(38.50 مليار دولار) في الاقتصاد في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس كورونا.

Advertisements

وتزامنت الاجراءات التحفيزية الجديدة مع تعهد الحكومة بفرض تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن تجاهل كثيرون في أستراليا على ما يبدو تحذيرات صحية وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الحانات والشواطئ وسط موجة خريفية حارة.

وقال موريسون يوم الأحد إن الحكومة ستساعد في تقديم ضمانات لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وستزيد إعانات البطالة مع اضطرار شركات لتسريح موظفين.

وأغلقت السلطات المحلية معظم الشواطئ الرئيسية في سيدني يوم الأحد لتفريق التجمعات.

وقال موريسون إن "استراليين كثيرين جدا لا يأخذون هذه الأمور بجدية كافية. وعلى الرغم من أن استراليا وجارتها نيوزيلندا طبقتا إجراءات واسعة النطاق للحد من انتشار الفيروس ما زالت معظم المدارس مفتوحة كما أن هذه السياسات تعد بشكل عام أقل صرامة مما تم فرضه في مناطق بأوروبا وأميركا الشمالية التي شهدت معدلات إصابة أعلى وفرضت إغلاقاً للبلاد.