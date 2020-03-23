"الشيوخ الأميركي" يفشل في تمرير حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كورونا

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأحد، في حشد أصوات كافية للتصويت على تمرير حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث رفض الديموقراطيون مسودة التشريع الذي تقدم به الجمهوريون.
وقال الجمهوريون من تيار يمين الوسط، إن مشروع القانون تمت صياغته بمساهمة ديموقراطية ويجب تمريره بسرعة، لكن خصومهم يدفعون بأنه يجب أن يكون هناك المزيد من الضمانات بشأن كيفية إنفاق الأموال، وعلى رأس الشكاوى الحماية غير الكافية للعمال.
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