جونسون: ندرس فرض إجراءات صارمة لمنع كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن حكومته ستفرض " إجراءات أكثر صرامة" لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إذا واصل البريطانيون تجاهل دعوات وقف التجمعات الاجتماعية والسفر غير الضروري.

وذكرت الصحف البريطانية أن المواطنين البريطانيين يلتقون في الحدائق ويقومون برحلات إلى البلدات الساحلية بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي إغلاق الحانات والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن رئيس الوزراء قوله إنه أراد تجنب بعض من الإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين أصدرتا أوامر بالإغلاق التام- إلا أن حكومته ربما تكون مجبرة على التحرك، وسوف تدرس خياراتها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي تليفزيوني "بعض الناس لا يسهلون الأمر علينا لأنهم يتجمعون بطريقة تساعد على انتشار المرض.. نحتاج إلى التفكير بعناية شديدة الآن في كيفية اتخاذ خطوات لتصحيح ذلك".

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وتشير آخر البيانات الصادرة اليوم الأحد إلى ارتفاع في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 281 حالة وفاة، مقارنة بـ177 حالة وفاة يوم الجمعة. كما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 5500 حالة، وسجل الفيروس أسرع معدل انتشار في العاصمة لندن.