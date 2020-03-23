مصر تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت مصر اليوم وفاة 4 حالات بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 33 حالة إصابة جديدة، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها وزارة الصحة والسكان وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 74 حالة، وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن 15 حالة من المصابين بالفيروس خرجت من مستشفى العزل، من ضمنها 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.