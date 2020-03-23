أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء اليوم الأحد، أن ضابطا برتبة لواء في القوات المسلحة المصرية، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الوكالة إن القوات المسلحة المصرية ”تنعي بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها، هو لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه اليوم الأحد“.
وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن اللواء خالد شلتوت ”توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد“.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة، و4 وفيات، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 327، والوفيات إلى 14.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن وفاة لواء في القوات المسلحة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.