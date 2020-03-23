شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفرنسية تعلن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية, الأحد, ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 674 شخصا.

Advertisements وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك إلى 16 ألفا و18 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. وكان قد أعلن، أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، الأحد، وفاة طبيب يعمل في مستشفى فرنسي بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، وقال إنه "على حد علمه" هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

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