«ترامب» يستعين بالجيش والحرس الوطني لمواجهة «كورونا» : نحن في حالة حرب مع هذا الفيروس

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا .معقبا : نحن في حالة حرب مع هذا العدو المتمثل بالفيروس.
وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، إلى إنه "صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا"، موضحاً أن "هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية".
وأوضح أنه على السلطات المحلية في هذه الولايات ألا تقلق من تكلفة نشر هذه القوات.
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