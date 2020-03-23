الرئيس الأمريكي «ترامب» يعرض المساعدة على إيران وكوريا الشمالية لمواجهة فيروس «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لمساعدة إيران وكوريا الشمالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بشرط "أن يطلبوا ذلك".

وقال "ترامب" خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أخبرنا إيران وكوريا الشمالية أننا جاهزون لمساعدتهما لمواجهة كورونا

وعن مكافحة الفيروس داخل الولايات المتحدة ، أكد "ترامب" انه تم نشر قوات من الحرس الوطني في المناطق الأكثر إصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

كان الفيروس قد انتشر حتى الآن في أكثر من 60 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.