شركتان في مصر تمنحان العاملين إجازة بعد الاشتباه في حالتي إصابة بكورونا

قررت شركتا مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والنصر للصباغة بدلتا مصر، منح جميع العاملين بها إجازة لنهاية الشهر والإغلاق بعد الاشتباه بحالتي ​فيروس كورونا​ المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونشرت وسائل إعلام محلية مساء اليوم، أنه تم رصد حالتي مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد في شركتي مصر والنصر في المحلة الكبرى، وتم اتخاذ قرار بغلق الشركتين ومنح ​العمال​ إجازة وعزلهم في منازلهم.

وأكد مصدر بشركة مصر للغزل والنسيج، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "عاملا ظهرت عليه أعراض المرض بالشركة، وكان مخالطا لصهره القادم من ​إيطاليا​ مؤخرا، وعلم العمال بعدها أنه أصيب بكورونا".

وأضاف المصدر: "قبل أيام تم منح إجازة للعاملات في الشركة ممن لديهن أطفال دون سن الثانية عشر، وكذلك للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة، ما جعل عدد العمال بالشركة يقل بنسبة كبيرة، ومساء اليوم أعلن أن جميع العمال في إجازة حتى نهاية الشهر، بسبب ظهور حالة إصابة في الشركة".