الأمن الفرنسي يعتقل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلي

أفادت قناة "الحدث" في خبر عاجل أن ​قوات الأمن​ الفرنسي تعتقل كل من يرفض الالتزام بالحجر المنزلي بسبب ​فيروس كورونا​.

من جانب آخر تمسكت ​فرنسا​ بموقفها حول رفض لاعبيها السفر إلى ​اليابان​ في تموز المقبل، من أجل خوض دورة ​الألعاب الأولمبية​ "​طوكيو​ 2020" ، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان ​العالم​.

ونقل موقع "نيوز 1" الأميركي عن وزير ​الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيران، الذي يرفض تماما السماح للرياضيين الفرنسيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. وأضاف "لا يمكنني التقدم بطلب لعدم إقامة الأولمبياد، ولكن بصفتي وزيرا للصحة لن نسمح للرياضيين الفرنسيين بالسفر إلى اليابان".