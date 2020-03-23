تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961. وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر في حالات الإصابة الجديدة.
يذكر أن الفيروس وصل إلى كوريا الجنوبية منتصف شباط الماضي، تحت سيطرة لا بأس بها في البداية، ومع إصابة الحالة رقم (31)، التي لقبها الإعلام "ببطلة الانتشار" (Super Spreader)، أخذت الأمور بكوريا الجنوبية منعطفا بائسا، لتصبح اليوم ثاني أكثر الدول تفشيا للفيروس في آسيا بعد الصين.
وذكرت العديد من التقارير الطبية أن المريضة 31، والتي تبلغ 61 عاما تسببت في تفشي الفيروس بين أكثر من 80% من الحالات في كوريا الجنوبية.
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