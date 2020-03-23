نيوزيلندا تستعد للدخول في حال إغلاق بعد تضاعف حالات كورونا

أعلنت ​نيوزيلندا​ أنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الى إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين في التاريخ الحديث ولكن من الضروري إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس"، مضيفة: "كلنا الآن مستعدون لبدء عزلة ذاتية كدولة، وعشرات الآلاف قد يموتون إذا لم تتخذ هذه الإجراءات".

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا إلى 102 وهو أكثر من الضعفين منذ يوم الجمعة مع إعلان البلاد عن 36 حالة إصابة جديدة، ولم يتوف أحد جراء هذا الفيروس حتى الان.