شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلزم 100 مليون في 7 ولايات بالبقاء في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر ولايتا أوهايو ولويزيانا هما الأحدث فى الانضمام إلى القائمة.
وتفرض ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وإيلينوي بالفعل مثل هذه الأوامر، التي تسمح للمواطنين بالخروج للتنزه والذهاب إلى متاجر البقالة والأنشطة الضرورية الأخرى.
وتعرب السلطات في نيويورك عن شعورها بالإحباط المتزايد من تجمع المواطنين في الحدائق العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تلزم 100 مليون في 7 ولايات بالبقاء في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.