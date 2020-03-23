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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميركل تقود ألمانيا من المنزل
الإثنين 23 مارس 2020
متابعات الخليج 365
كشف مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء الأحد، عن وضع عمل الأخيرة بعد الحجر الصحي.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في البرلمان الألماني، يوهان فندرفولت، إن المستشارة الألمانية ستباشر عملها في قيادة البلاد بشكل طبيعي لكن من منزلها.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أضاف فندرفولت أن إجراء الحجر الصحي لميركل جاء بشكل احترازي بعدما خالطت طبيبًا تبيّن إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن "نتائج فحص ميركل ستظهر بعد يومين، وسنعرف حينها ما إذا كانت أصيبت بالعدوى أم لا.
وأكد أن ميركل ستقود ألمانيا والحكومة من المنزل، وستستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أن ذلك ليس جديدًا عليها؛ حيث اعتادت على العمل من المنزل في عطلة نهاية الأسبوع.
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