الأزهر المصري: الألتزام بالبيت شهادة.. والخروج ضَّرر وهلاك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأزهر المصري: الألتزام بالبيت شهادة.. والخروج ضرر وهلاك الإثنين 23 مارس 2020 Advertisements متابعات الخليج 365 أعلن الأزهر الشريف المصري، عبر الصفحة الرسمية للفتوى أن الالتزام بالبيت بسبب فيروس كورونا له أجر الشهاده، وطالب من المواطنين توخي الحذر، خاصة بعد تزايد حالات الاشتباه بشكل شبه يومي.

وقال الأزهر الشريف في الفتوى: "مَن لَازَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد، ومُخالفة الإرشادات الوقائية حرَام شرعًا"، وأفتى بحرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية، وتعريضِ النَّفسِ للضَّرر والهلاك.

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