الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى أراضيها لمدة أسبوعين

أصدرت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئة الطيران المدني قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، ويسري ذلك بعد 48 ساعة من يوم الإثنين وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وأضافت الهيئة في بيانها أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة استئناف الرحلات ,سيكون هدفها وقاية الركاب و طاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.
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