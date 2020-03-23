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بالصور: فيروس كورونا يلقي بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية

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مجموعة مختارة من الصور الإخبارية من أنحاء العالم هذا الأسبوع تظهر كيفية تفاعل الناس مع انتشار فيروس كورونا.

امرأة تونسية ترتدي قناع الوجه الطبي وتسير عبر زقاق خالٍ من الناس في سوق المدينة بتونس،

Getty Images
امرأة ترتدي قناع الوجه الطبي وتسير عبر زقاق خالٍ من الناس في سوق المدينة بتونس، بعد أن أعلنت السلطات منع التجول والحجز العام للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. كما أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية لتعزيز إجراءات الحماية.

مسافرون في مطار غاتويك في المملكة المتحدة

Mike Hewitt / Getty images
مسافرون في مطار غاتويك في المملكة المتحدة يرتدون ملابس وأقنعة لحماية أنفسهم من الفيروس

أطفال سوريون نازحون في مخيم بالقرب من بلدة أطمة السورية بالقرب من الحدود مع تركيا

Getty Images
أطفال سوريون نازحون في مخيم قرب بلدة أطمة السورية القريبة من الحدود مع تركيا، يحضرون مع أولياء أمورهم ورشة عمل نظمها متطوعون تابعون لمنظمة إغاثة سورية تهدف إلى نشر الوعي حول مرض كوفيد-19 وكيفية الوقاية منه.

امرأة تحصل على الحزمة الأخيرة من المناديل الورقية

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Christopher Furlong/Getty Images
امرأة تلتقط آخر مجموعة من المناديل الورقية في أحد المتاجر في نورث ويتش بالمملكة المتحدة. وفرضت العديد من المتاجر قيوداً على ما يمكن للناس شراؤه في محاولة للحد من تخزين المواد الاستهلاكية الشائعة.

اصطف طابور طويل من الناس أمام سوبر ماركت بالقرب من سان سيباستيان بإسبانيا بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ ونفذت قانون الإغلاق الفوري لجميع الأعمال غير الأساسية حتى 29 مارس/آذار الحالي.

Getty Images
اصطف طابور طويل من الناس أمام متجر في بلدة آيرون بالقرب من سان سيباستيان بإسبانيا، بعد أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ونفذت قانون الإغلاق الفوري لجميع الأعمال غير الأساسية الساري حتى 29 مارس/آذار الحالي.

الكاهن كارلوس إنريكي ليل

David Ramos / Getty images
في كنيسة "سانتا ماريا دي بيتليم" في بإسبانيا، يحتفل الكاهن كارلوس إنريكي ليل وحده بقداس تم بثه مباشرة عبر يوتيوب إلى رعايا الكنيسة بسبب تفشي كورونا.

لا تفارق أعين المضاربين الشاشات في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع استمرار انخفاض الأسهم حول العالم.

Bryan R Smith / AFP
لا تفارق أعين المضاربين الشاشات في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع استمرار انخفاض الأسهم حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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