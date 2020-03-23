بالصور: فيروس كورونا يلقي بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية

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مجموعة مختارة من الصور الإخبارية من أنحاء العالم هذا الأسبوع تظهر كيفية تفاعل الناس مع انتشار فيروس كورونا. Getty Images امرأة ترتدي قناع الوجه الطبي وتسير عبر زقاق خالٍ من الناس في سوق المدينة بتونس، بعد أن أعلنت السلطات منع التجول والحجز العام للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. كما أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية لتعزيز إجراءات الحماية. Mike Hewitt / Getty images مسافرون في مطار غاتويك في المملكة المتحدة يرتدون ملابس وأقنعة لحماية أنفسهم من الفيروس Getty Images أطفال سوريون نازحون في مخيم قرب بلدة أطمة السورية القريبة من الحدود مع تركيا، يحضرون مع أولياء أمورهم ورشة عمل نظمها متطوعون تابعون لمنظمة إغاثة سورية تهدف إلى نشر الوعي حول مرض كوفيد-19 وكيفية الوقاية منه. Advertisements Christopher Furlong/Getty Images امرأة تلتقط آخر مجموعة من المناديل الورقية في أحد المتاجر في نورث ويتش بالمملكة المتحدة. وفرضت العديد من المتاجر قيوداً على ما يمكن للناس شراؤه في محاولة للحد من تخزين المواد الاستهلاكية الشائعة. Getty Images اصطف طابور طويل من الناس أمام متجر في بلدة آيرون بالقرب من سان سيباستيان بإسبانيا، بعد أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ونفذت قانون الإغلاق الفوري لجميع الأعمال غير الأساسية الساري حتى 29 مارس/آذار الحالي. David Ramos / Getty images في كنيسة "سانتا ماريا دي بيتليم" في برشلونة بإسبانيا، يحتفل الكاهن كارلوس إنريكي ليل وحده بقداس تم بثه مباشرة عبر يوتيوب إلى رعايا الكنيسة بسبب تفشي كورونا. Bryan R Smith / AFP لا تفارق أعين المضاربين الشاشات في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع استمرار انخفاض الأسهم حول العالم. مواضيع قد تهمك : بالأرقام آخر إحصائيات تفشي فيروس كورونا ليوم : 23-03-2020

بالأرقام آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي ليوم 23-03-2020

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