صحة البرلمان: زيادة الخطة الاستثمارية بالعام المالى الجديد يحل مشكلات عديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود حمدي أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة عن زيادة الخطة الاستثمارية في العام المالي الجديد 2020/2021، بشأن زيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، خطوة مهمة وجيدة، مؤكدا أن ذلك سيحل العديد من مشكلات القطاع الصحة، وأنه يأمل في المزيد. وأضاف "أبو الخير"، لـ"الخليج 365"، أن أغلب المحافظات تعاني من عجز شديد في العناية المركزة وحضانات الأطفال، وكذلك في أجهزة الغسيل الكلوي، وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية أمر ضروري، لأن الحفاظ علي صحة الإنسان هو أعظم وأفضل استثمار. Advertisements وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلي ضرورة إيجاد آليات لحل مشكلة نقص عدد الأطباء والتمريض، وتحسين الأجور لعناصر المنظومة. جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، منذ يومين، وأكدت أنها تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يساهم فى توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها فى تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية فى كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.

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