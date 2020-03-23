شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": عدم الاستجابة للبقاء بالمنازل يجبرنا على "حظر التجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تحرك الوحدات المحلية وتكثيف الرقابة لمنع إقامة أى فعاليات بها تجمعات شعبوية من أفراح وسرادق عزاء وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين.

وحذر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من استمرار وجود استهتار من بعض المواطنين وعدم الالتزم بتعليمات وزارة الصحة للوقاية وحماية أنفسهم من التقاط العدوى، قائلا: "كل هذا ينبئ بكارثة حال استمرار عدم استجابة المصريين فى الحد من الاختلاط.. والتزام المنازل"

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة اتخذت كل ما عليها من إجراءات وتدابير احترازية لتقليل التجمعات منها تقليل ساعات العمل للعاملين بالدولة وغلق الساجد والمحال التجارية ليلا، ويبتقى الآن وعى الشارع المصرى وإدراك المسئولية التى تقع عليهم والذى سيحكم مصير البلد بأكمله فنحن أمام وباء يهدد الاقتصاد المصرى بمجمله.

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ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المشاهد بالشارع لازالت مخزية ودرجة الاستجابة قليل وهو ما يمهد الطريق لضرورة فرض حظر التجوال حال عدم إدراك المصريين خطورة الوضع .

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، وذلك منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها، مؤكدة أن القرار يأتى من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات.