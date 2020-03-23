بالصور..ضبط طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها في الأسواق بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سيارة نصف نقل تحمل على متنها كميات كبيرة من الدواجن النافقة، قبل توجهها لأحد المجازر بنطاق المحافظة، تمهيدًا لتغليفها وإعادة بيعها للمواطنين.

التفاصيل عندما تفقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن غلق المحال التجارية في موعدها، فاشتبه بسيارة نصف نقل، وبعد توقفها وفحصها تبين أنها تحمل على متنها دواجن نافقة، وبكميات كبيرة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه بعد الفحص واتخاذ اللازم نحو السيارة وقائدها، تبين أنها تحمل على متنها طن دواجن نافقة، ومعبأة داخل أجولة وأكياس متوجههة إلى أحد المجازر الخاصة، من أجل تغليفها، وطرحها للبيع في الأسواق، مستغلا صاحب الدواجن النافقة، الظروف الراهنة وخاصة في أوقات الحظر لأرتكاب الواقعة.

وقال إسماعيل إنه جرى التواصل مع مدير إدارة تموين بيلا، ومدير الإدارة البيطرية، والشرطة، وجرى التحفظ على السيارة، وقائدها، والدواجن النافقة، وتحرير محضر بالواقعة، ومن المقرر عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.