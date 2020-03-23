آبي لا يستبعد تأجيل أولمبياد طوكيو في حال عدم التأكد من سلامة الرياضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (دب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أن بلاده يجب أن تدرس تأجيل الأولمبياد الصيفية حال عدم ضمان السلامة من فيروس كورونا.

وأوضح أبي في كلمة له أمام البرلمان الياباني اليوم الاثنين انه يجب النظر في امكانية تأجيل الأولمبياد المقرر تنظيمها في شهر يوليو بالعاصمة اليابانية طوكيو إذا لم يتم ضمان سلامة المشاهدين والرياضيين من فيروس كورونا خلال فترة انعقاد البطولة ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.