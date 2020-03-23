محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (دب أ):
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أن بلاده يجب أن تدرس تأجيل الأولمبياد الصيفية حال عدم ضمان السلامة من فيروس كورونا.
وأوضح أبي في كلمة له أمام البرلمان الياباني اليوم الاثنين انه يجب النظر في امكانية تأجيل الأولمبياد المقرر تنظيمها في شهر يوليو بالعاصمة اليابانية طوكيو إذا لم يتم ضمان سلامة المشاهدين والرياضيين من فيروس كورونا خلال فترة انعقاد البطولة ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر آبي لا يستبعد تأجيل أولمبياد طوكيو في حال عدم التأكد من سلامة الرياضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.