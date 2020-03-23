هل تأثرت الأعمال بالمتحف الكبير بسبب كورونا؟.. مسئولان بالآثار يُجيبان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الأعمال الإنشائية الجارية في المتحف المصري الكبير، تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف بسبب فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن الأمور مستقرة حتى الآن ولم تتأثر.

وأوضح وزيري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ملتزمة باستمرار العمل في كل المشروعات خاصة التي ستفتتح قريبًا، مثل قصر البارون إمبان بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد مصدر بالمتحف المصري الكبير، عدم تأثر الأعمال الجارية في مشروع المتحف نتيجة فيروس كورونا، موضحًا أن الأعمال تسير بشكل طبيعي وليس هناك ما يدعي للقلق أو خوف العاملين في المتحف أو المواطنين، متابعًا: "الأعمال شغالة عادي".

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وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الاجراءات الوقائية تجرى بشكل يومي داخل المتحف الكبير من خلال أجهزة الكشف عن الفيروسات للداخل والخارج خاصة "كورونا"، متابعًا: "اطمنوا كل من يعمل في المتحف بخير وجميع الأعمال تسير طبيعية دون توقف والحمدلله".

وتابع: "ننتظر لحين انتهاء الأسبوعين الحاليين وربنا يسترها على خير، والاجراءات الوقائية تسير على كافة قطاعات الدولة حفاظا على صحة المواطنين والمصلحة العامة".

واجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤوساء قطاعات المجلس لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والأثري من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر الخميس الماضي 19 وحتى 31 مارس الجاري.