مصادرة 10 آلاف قفاز ونصف طن أرز في حملة تموينية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

حررت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، محضرا لصاحب شركة مستلزمات طبية بمدينة بني سويف لامتناعه عن بيع قفازات طبية وجرى مصادرة 10آلاف و600 قفاز ضبطت بحوزته ،فضلا عن تحرير محضرا لشركة مستلزمات طبية أخرى امتنعت عن بيع كحول ومطهرات وجرى مصادرة 19عبوة من الكحول والمطهرات.

كما نجحت الحملات التموينية في ضبط صاحب مخزن بمركز اهناسيا امتنع عن بيع أرز وجرى مصادرة 500كحم كانت بحوزته ،وتحرير محضر لصاحب محل بقاله بمركز سمسطا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع ، فضلاً عن تحرير محضر لإدارة منشأة لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمركز الواسطى ، وذلك بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية بمركزي الواسطى واهناسيا،و7 محاضر لمحلات مواد غذائية ومطاعم بمدينة الواسطى لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية .

من جهته أوضح المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.