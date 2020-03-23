شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب صناعة الملابس في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وقالت روبانا حق، رئيسة رابطة مصنعي الملابس في بنجلاديش أمس الأحد، إن المشترين الغربيين علقوا أو ألغوا طلبيات شراء بأكثر من 49ر1 مليار دولار.
وتابعت قائلة إن "المشترين يلغون طلبيات عمل بطريقة غير إنسانية الأمر الذي يجبر ملايين الأشخاص على خسارة وظائفهم"، مضيفة أن ما لا يقل عن 1089 مصنعا تقوم بتوظيف 2ر1 مليون عامل تلقت مثل تلك الإخطارات حتى مساء أمس الأحد.
وأكدت أن طلبيات شهر أبريل يتم إلغاؤها أيضا، مما يضع أصحاب المصانع والعمال في موقف سيء للغاية.
وأوضحت حق أن "المشترين ذكروا أن سبب إلغاء الطلبيات هو إغلاق متاجرهم بسبب وباء فيروس كورونا، لكنهم لم يأخذوا في الاعتبار كيف سيعيش عمال المصانع"، داعية تجار التجزئة إلى القيام بدورهم لدفع أجور العمال.
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