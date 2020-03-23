شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر، أمس، إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب و طاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.
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