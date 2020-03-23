اختبار جديد لكورونا.. العينة في ثوان والنتيجة خلال 45 دقيقة

أجازت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية, السبت، اختبارا جديدا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوفر عناء الذهاب إلى المعامل لأخذ العينات والانتظار لأيام لمعرفة النتيجة.

ويسمح الاختبار الجديد بأخذ العينة داخل أماكن الرعاية الطبية، باستخدام جهاز في حجم طابعة، وتظهر نتائج الاختبار خلال 45 دقيقة فقط.

الاختبار تم تطويره بواسطة شركة "سيفيد" الأمريكية ومقرها كاليفورنيا، وهي شركة رائدة في مجال التشخيص الجزيئي وتعمل على أتمتة الإجراءات اليدوية المعقدة والمستهلكة للوقت، وتركز على التطبيقات التي تكون فيها النتائج الاختبارية الدقيقة والسريعة مطلوبة للغاية، مثل اختبارات الأمراض المعدية والسرطان.

وتعتمد تكنولوجيا الاختبار على نظام "جيني-اكسبيرت"، وهو نظام استخدمته الشركة مسبقا لاختبارات فيروس العوز المناعي البشري والسل، ويوجد منه 23 ألف نسخة حول العالم، منها 5 آلاف داخل الولايات المتحدة الأمريكية.





ويمكن أخذ العينات عن طريق المسحة البلعومية أو الأنف، ويستفيد الاختبار من مبادئ التصميم لتقنية استخدام الخراطيش، التي تحتوي على جميع الكواشف اللازمة للاختبار، ويتم من خلال الاختبار استهداف مناطق متعددة من الجينوم الفيروسي.

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وما يميز الاختبار أيضا أن وقت تحضير العينة للاختبار لا يتعدى الدقيقة الواحدة.

وقال الدكتور ديفيد بيرسينج، المدير الطبي لشركة سيفيد الأمريكية، إنه "نتيجة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الطبية وحاجة الأطباء العاجلة لاختبار تشخيصي، يُمكنهم من إدارة الوقت بصورة صحيحة، من خلال تحديد مستحقي الرعاية العاجلة، فإن اختبارا يمكن القيام به بالقرب من المريض سيساعد في تخفيف الضغط الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا على المرافق الطبية وتحديد أولويات العزل بداخلها".





وأضاف بيرسينج، في بيان صحفي، أن "الناس بشكل عام محبطون من طول مدة الاختبار، فهم لا يعرفون حالتهم إلا بعد أيام، لذا فإن معرفة حالتك بسرعة ستسمح بصنع قرار أفضل بكثير وستساعد الأطباء في اختيار أفضل طريقة للعلاج".

ومن المقرر أن يبدأ شحن الاختبار من خلال الشركة المنتجة خلال الأسبوع المقبل.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص على مستوى العالم، فيما تجاوزت الإصابات 270 ألفا حتى الآن.

ويقدر الخبراء بأن العدد الفعلي يتجاوز هذا العدد الذي جاءت به الإحصاءات الرسمية بكثير.