شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بقرارات السيسي الاقتصادية لمواجهة كورونا: ننتظر التزام المواطنين ببيوتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة بالتعامل المتحضر والفعال للدولة مع أزمة فيروس كورونا، حيث كانت خطوات الحكومة فى منتهى المهنية والاحترافية، وكانت قراراتها الاستباقية لها دور كبير فى السيطرة على انتشار الفيروس الذى اجتاح بعنف وبشراسة كافة دول العالم.

وثمن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها الأحد، والتى تنوعت بين قرارات اقتصادية وأخرى اجتماعية عبرت عن نظرة ثاقبة للرئيس وتهيئة كافة الظروف فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا".

وناشد أحمد إسماعيل المواطنين بضرورة الوعى والالتزام بالمنازل، وعدم النزول للتجمعات لأن الوقاية خير من العلاج، كما أن ما نشاهده فى دول العالم يجعلنا نأخذ الأمر على محمل الجدية وعدم الاستهانة والاستهتار، حتى لا نستيقظ على أزمة كبيرة لا قدر الله.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أنه من ناحيته بدأ فى توزيع إرشادات مكتوبة على المنازل لكيفية التعامل مع الأزمة والحد من انتشار الفيروس، وضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أنه شكل مجموعة من الشباب المتطوعين لرش ميادين الدائرة بالمطهرات، للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.