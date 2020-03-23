فيروس كورونا..عشرات الأطفال كانوا يعيشون في الشارع التحقوا بأسرهم في عدد من المدن

في ظل إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عن التحاق أزيد من 59 شخصا ممن هم في وضعية الشارع بأسرهم، بكل من مدن الدار البيضاء والرباط والفقيه بن صالح.

وأوضحت المصلي، خلال مشاركتها ببرنامج على أثير إحدى الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، “أنه تم إطلاق مبادرات بمجموعة من المدن المغربية لتوفير فضاءات ومراكز لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، منها وجدة، انزكان، أكادير، طنجة، الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، وذلك في إطار المساعدة الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسة التعاون الوطني بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة”.

وأشارت المصلي إلى أن “هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ذات الصبغة الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة”.

ويشار إلى أن الأشخاص في وضعية التشرد أكثر عرضة الوباء، لأنهم الأكثر تنقلا وابتعادا عن الوقاية التي تطالب بها وزارة الصحة من أجل عدم انتشار فيروس كورونا.