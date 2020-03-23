سوريا تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا

سجلت دمشق، اليوم الأحد، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، تزامنا مع اتخاذ السلطات في الأسبوع الأخير إجراءات وقائية مشددة لتلافي انتشاره.
وأفاد وزير الصحة نزار يازجي، في تصريح للتلفزيون الرسمي السوري “تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد”، وهو في العشرين من عمره تقريبا، موضحا أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها”.
واتخذت الحكومة السورية خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة إجراءات وصفتها بالاحترازية لمواجهة الفيروس، تضم نت إغلاق المدارس والجامعات والحدائق العامة والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الأفراح والصالات الرياضية والأسواق ودور العبادة. وشمل قرار الإغلاق المؤسسات الرسمية وتقليل عدد الموظفين فيها.
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