شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 39 حالة اصابة اضافية مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة انباء بلومبرج أن جميع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين قادمة من خارج البلاد، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.
وأضافت المفوضية أنه تم تأكيد وفاة 9 حالات من بين المصابين بالفيروس يوم 22 مارس .
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