شكرا لقرائتكم خبر عن موزمبيق تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة في موزمبيق، أمس، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة أفريقيا التي يصيبها الفيروس.
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