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موزمبيق تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة في موزمبيق، أمس، عن تسجيل الحالة الأولى في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإصابة بالفيروس تجعل من دولة موزمبيق الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية في قارة أفريقيا التي يصيبها الفيروس.

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