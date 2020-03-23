شكرا لقرائتكم خبر عن موالو طهران يرفضون رئاسة الزرفي للحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الأحد، للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتعامل بجدية مع تهديد فيروس كورونا، في وقت أكد قيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أن حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بمنح ثقة مجلس النواب معدومة، مشيرا إلى أن إيران نجحت في قطع الطريق أمام رئاسته.

وبالفعل عملت القوى السياسية الموالية لنظام إيران على الطعن في وطنية الزرفي، زاعمة أن تكليفه جاء بضغط من واشنطن.

» إدعاءات «الفتح»

وقال القيادي في منظمة «بدر» المنضوية لـ«تحالف الفتح» النائب حامد الموسوي: إن برهم صالح وعدنان الزرفي من رجال الولايات المتحدة، التي تعول عليهما بتحقيق بقاء قواتها القتالية، زاعما أن الزرفي هو مرشح أمريكا التي تتحرك اليوم لتحقيق حصوله على منصب رئاسة الوزراء.

وأضاف: إن صالح خرق الدستور بعدم تكليفه مرشح الكتلة الأكبر وذهابه لترشيح الزرفي خلافا لما اتفقت عليه اللجنة السباعية، مبينا أن تكليف الزرفي أمر مبيت بين واشنطن وصالح.

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في المقابل، قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي: إن حظوظ منح ثقة البرلمان للزرفي، قليلة جدا، وربما معدومة، بسبب الرفض السياسي الشيعي الموالي لطهران، وأضاف: إن مواقف بعض الجهات السياسية السُّنية والكردية، غير واضحة حتى الساعة، فلا نعرف ما إذا كانت داعمة أو رافضة لهذا التكليف.

وبين النجيفي، أن الزرفي قد يعقد حوارات واجتماعات مع القوى السياسية الشيعية الرافضة له، وقال: في حال تقديمه لهم المناصب والامتيازات والضمانات، من المؤكد أنها ستدعمه.

» تضامن أوروبي

من جهتها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان: نعبر عن تضامننا مع الشعب العراقي في المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم، وهو يواجه أزماتٍ غير مسبوقة، مبينة أن الأمل يحدونا ورؤساء البعثات أن يجري تشكيل سريع لحكومة قادرة على التصدي العاجل للتحديات في مجالات الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حاليًا الانتشار المقلق لكورونا.

وطالبت البعثة، الجميع، بأن يتعاملوا مع هذا التهديد بمنتهى الجدية، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأهمية امتلاك العراق للعملية السياسية الداخلية والإصلاحية للبلاد. وشددت على دعم الاتحاد الأوروبي- القوي- للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأيضًا لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).