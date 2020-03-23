شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تثمن موقف التحالف في معركة اليمن والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في معركة بلاده المصيرية والوجودية، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي اتصال هاتفي، ناقش عبدالملك مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، سير العمليات القتالية في جبهة صرواح غربي مأرب، التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى مناقشة الجاهزية المطلوبة لحماية المدنيين وردع الميليشيات الحوثية، وأهمية تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح من الأعمال الإرهابية، التي يرتكبها الانقلابيون في حق المدنيين.

ودعا رئيس الوزراء اليمني، إلى تعزيز وتضافر الجهود في محافظة مأرب لاستمرار دورها كنموذج في الاستقرار والتعافي الاقتصادي والصمود في وجه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا وإفشال المخططات التي تحاك ضدها.

وأطلع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، رئيس الحكومة اليمنية على التدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا بموجب التعليمات الصادرة من لجنة الطوارئ الحكومية والخطط المعدة لتعزيز القدرات الصحية.