شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: «إجراءات صارمة» لمنع تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الصحف البريطانية أن المواطنين البريطانيين يلتقون في الحدائق ويقومون برحلات إلى البلدات الساحلية، بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي إغلاق المطاعم في مختلف أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء، إنه أراد تجنب بعض من الإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين أصدرتا أوامر بالإغلاق التام- إلا أن حكومته ربما تكون مجبرة على التحرك، وسوف تدرس خياراتها خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي تليفزيوني، أمس الأحد: "بعض الناس لا يسهلون الأمر علينا لأنهم يتجمعون بطريقة تساعد على انتشار المرض.. نحتاج إلى التفكير بعناية شديدة الآن في كيفية اتخاذ خطوات لتصحيح ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر «جونسون»: «إجراءات صارمة» لمنع تفشي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.