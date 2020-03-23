شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: «إجراءات صارمة» لمنع تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن حكومته ستفرض "إجراءات أكثر صرامة" لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إذا واصل البريطانيون تجاهل دعوات وقف التجمعات الاجتماعية والسفر غير الضروري.

وذكرت الصحف البريطانية أن المواطنين البريطانيين يلتقون في الحدائق ويقومون برحلات إلى البلدات الساحلية، بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي إغلاق المطاعم في مختلف أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء، إنه أراد تجنب بعض من الإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين أصدرتا أوامر بالإغلاق التام- إلا أن حكومته ربما تكون مجبرة على التحرك، وسوف تدرس خياراتها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي تليفزيوني، أمس الأحد: "بعض الناس لا يسهلون الأمر علينا لأنهم يتجمعون بطريقة تساعد على انتشار المرض.. نحتاج إلى التفكير بعناية شديدة الآن في كيفية اتخاذ خطوات لتصحيح ذلك".