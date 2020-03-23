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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. فرنسا تعلن "كلوروكين" علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. فرنسا تعلن كلوروكين علاج كورونا
الإثنين 23 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أكد أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، لوسائل الأعلام الفرنسية، على فاعلية اختبارات دواء "الكلوروكين" لعلاج كورونا، والمستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، وخلال 15 يوم ستظهر النتائج الأخيرة.
ويتم الأن علاج المصابين بـ"كورونا" في فرنسا بهذا الدواء، وفي حالة إيجابية النتائج كامله، سيتم استخدام الدواء للعلاج في فرنسا، وأوضح فيران أن الحكومة منعت تصدير الدواء المذكور إلى الخارج.
وأظهر دواء الكلوروكين المستخدم في علاج الملاريا، إيجابيته في العديد من النتائج المصابه بـ"كورونا"، ولكن تستمر الاختبارات لحين أثبات الدواء إيجابيته في نسب أكثر للتأكيد علي فاعليته التامه في العلاج.
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