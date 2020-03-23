شكرا لقرائتكم تونس تعيش على وقع أول أيام الحجر الصحي الشامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عاشت تونس اليوم أول أيام الحجر الصحي الشامل في البلاد تطبيقا لقرارات مجلس الأمن القومي لمواجهة تفشي الفيروس و التي تلزم التونسيين بعدم الخروج من منازلهم الا في الحالات القصوى.
كاميرا العربية واكبت تطبيق الحجر و تأثيره على نسق الحياة في تونس...
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