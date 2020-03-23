شكرا لقرائتكم تونس تعيش على وقع أول أيام الحجر الصحي الشامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser عاشت تونس اليوم أول أيام الحجر الصحي الشامل في البلاد تطبيقا لقرارات مجلس الأمن القومي لمواجهة تفشي الفيروس و التي تلزم التونسيين بعدم الخروج من منازلهم الا في الحالات القصوى.

كاميرا العربية واكبت تطبيق الحجر و تأثيره على نسق الحياة في تونس...



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