مصر.. حملة توعية في المناطق الشعبية للتحذير من كورونا وتداعياته

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد انتشار فيروس كورونا واتخاذ الحكومة المصرية عددا من الاجراءات لمواجهته.

قررت مجموعة من الشباب المساهمة بشكل تطوعي في حملات توعية للتحذير من أضرار فيروس كوروما و نشر سبل الوقاية منه



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