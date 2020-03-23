شكرا لقرائتكم مصر.. حملة توعية في المناطق الشعبية للتحذير من كورونا وتداعياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بعد انتشار فيروس كورونا واتخاذ الحكومة المصرية عددا من الاجراءات لمواجهته.
قررت مجموعة من الشباب المساهمة بشكل تطوعي في حملات توعية للتحذير من أضرار فيروس كوروما و نشر سبل الوقاية منه
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