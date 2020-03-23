شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر عتبة المئتين بإصابة واحدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 17 حالة، يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصحة الجزائرية دخول البلاد المرحلة الثالثة من تفشي العدوى.

حزمة من الإجراءات دخلت حيز التنفيذ لتطويق الفيروس لم توقف مخاوف الجزائريين الذين يطالبون بالإسراع في إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد



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