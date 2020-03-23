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بانس: نحن في وقت مختلف لأن الرئيس أوقف الرحلات إلى أوروبا والصين

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أكد نائب الرئيس الأميركي مايكل بانس أن حكومة بلاده ستقوم بكل ما بوسعها لدعم الولايات المتضررة في مواجهة ​فيروس كورونا​، مشيراً إلى أنها تعمل مع مزودي الخدمات الطبية الشجعان الذي وقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا الفيروس، مشدداً على أننا "مستمرون في التحقق من أن ولايتنا لديها ما تحتاجه".

وأشار بانس إلى أن "أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة في موقف مختلف هو أن الرئيس ​دونالد ترامب​ كان قد أوقف كافة الرحلات من أوروبا والمملكة المتحدة وإيرلندا والصين"، كاشفاً أنه تم إجراء فحص الكورونا لأكثر من 254 ألف مواطن أميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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