السلطات التشيكية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس خلية الأزمة الخاصة ب​فيروس كورونا​ في جمهورية ​التشيك​، رومان بريمولا، عن أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد.

ولفت بريمولا، إلى أن "المتوفي شخص بالغ 95 عاماً من عمره، عانى من مشكلات صحية عديدة إلى جانب إصابته بكورونا".

من جهتها، أعلنت السلطات التشيكية في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أراضيها إلى 1120 حالة.

وأكدت السلطات أنها ستعوض المواطنين والعاملين بالدولة، جراء الأثار الناجمة عن وباء كورونا، حيث ستدفع الدولة نفقات العاملين لحسابهم الخاص تعويضًا عن فترة الحجر الصحى.