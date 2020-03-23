أعلن رئيس خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك، رومان بريمولا، عن أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
ولفت بريمولا، إلى أن "المتوفي شخص بالغ 95 عاماً من عمره، عانى من مشكلات صحية عديدة إلى جانب إصابته بكورونا".
من جهتها، أعلنت السلطات التشيكية في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أراضيها إلى 1120 حالة.
وأكدت السلطات أنها ستعوض المواطنين والعاملين بالدولة، جراء الأثار الناجمة عن وباء كورونا، حيث ستدفع الدولة نفقات العاملين لحسابهم الخاص تعويضًا عن فترة الحجر الصحى.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التشيكية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.