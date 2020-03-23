الدفاع الروسية: وصول طائرة روسية تحمل مختصين إلى إيطاليا

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الروسية، عن وصول طائرة روسية تحمل متخصصين إلى ​إيطاليا​ لمحاربة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

بالتوازي، أكدت الوزارة في وقت سابق، وصول طائرة روسية محملة بمعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدة البلاد على مجابهة تفشي فيروس كورونا.

كما أوضحت وزارة الدفاع أنها سترسل إلى إيطاليا 8 فرق متنقلة من المختصين العسكريين لمكافحة الفيروسات والاطباء، والآليات الخاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، والمعدات الطبية.

من جهتها، سجلت السلطات الإيطالية 651 حالة وفاة جددة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5500 وفاة.