زلماي خليل زاد: عقد أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان بشأن تبادل السجناء والأسرى

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ انه "عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية و​حركة طالبان​ بشأن تبادل الأسرى والسجناء"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة وقطر عملتا على تسهيل إجراء مباحثات تقنية بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول إطلاق السجناء".

وينص الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان على تبادل الأسرى والسجناء، لكن هذا البند لم يطبّق إلى حد الآن.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني يعترض على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بين الأميركيين وحركة طالبان وهو الافراج عن نحو خمسة آلاف سجين من حركة طالبان مقابل ألف عنصر تقريبا من القوات الأفغانية.