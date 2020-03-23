أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، توازياً مع وفاة حالة واحدة.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 115 حالات، في حين تصاعد عدد الوفيات الإجمالي إلى 4 حالات"، موضحةً أن "عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 3 حالات".
وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة من المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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