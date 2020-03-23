الصحة المغربية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ تسجيل 19 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، توازياً مع وفاة حالة واحدة.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 115 حالات، في حين تصاعد عدد الوفيات الإجمالي إلى 4 حالات"، موضحةً أن "عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 3 حالات".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة من المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، للحد من انتشار فيروس كورونا.