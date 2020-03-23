ترودو: لا نحتاج في هذه المرحلة تدخل الحكومة الفيدرالية لإبقاء الناس بمنازلهم

أكد رئيس الوزراء الكندى ​جاستن ترودو​، أن بلاده "ليست فى المرحلة التي تحتاج فيها ​الحكومة الفيدرالية​ إلى اتخاذ تدابير طارئة لإجبار الناس على البقاء فى منازلهم أثناء تفشي فيروس كورنا المستجد".

وأشار ترودو إلى أن "المقاطعات والحكومات المحلية تواصل اتخاذ خطوات لتقييد حركات الأفراد"، موضحاً أن "تدخل الحكومة الفيدرالية هو الملاذ الأخير".

كما شدد على أن "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها على المستوى المحلي وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى المقاطعات"، لافتاً إلى أن "قانون الطوارئ الفيدرالي خطوة مهمة يمكن ويجب اتخاذها عندما نستنفذ جميع الخطوات الأخرى".

وأوضح ضرورة "مواصلة العمل عن كثب مع المقاطعات، والسلطات القضائية الأخرى، للتأكد من أنها قادرة على القيام بالأشياء التي يجب القيام بها"، منوّهاً بأن "النظر في ما إذا كان من الضروري المضي قدما في قانون الطوارئ سيتواصل".