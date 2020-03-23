دعا النائب نهاد المشنوق، في حديث تلفزيوني، الى "إعلان حال الطوارئ لأن الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من التعقيد في ظل تفشي فيروس كورونا".
وأعلن عن "مليون دولار نقدمّها للسجون اللبنانية من الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، ومليار ليرة ايضاً لتعقيم السجون وسنقوم بدفع الكفالات عن السجناء والغرامات".
كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق: لإعلان حال الطوارئ لأن الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من التعقيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.