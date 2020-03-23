المشنوق: لإعلان حال الطوارئ لأن الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من التعقيد

دعا النائب ​نهاد المشنوق​، في حديث تلفزيوني، الى "إعلان حال الطوارئ لأن الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من التعقيد في ظل تفشي ​فيروس كورونا​".

وأعلن عن "مليون دولار نقدمّها للسجون اللبنانية من الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، ومليار ليرة ايضاً لتعقيم السجون وسنقوم بدفع الكفالات عن السجناء والغرامات".