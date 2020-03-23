ترامب: السلطات الفدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في موجز صحافي حول مستجدات ​فيروس كورونا​، أن السلطات الفدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أننا "نسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة".

وفي حين أشار ترامب إلى أن كافة حكام الولايات سيضطلعون بمهامهم بالتعاون مع الحرس الوطني لإنقاذ حياة الناس، أكد أن "من الضروري احترام توجيهات السلطات لمواجهة كورونا العدو الخفي".

وكشف الرئيس الأميركي أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة كورونا، لافتاً إلى أننا "صادقنا على خطة دعم لمواجهة الفيروس لفائدة ولايتي واشنطن ونيويورك، مؤكداً أن "مساهمة القطاع الخاص لمواجهة كورونا كانت عظيمة"، موضحاً أننا "حصلنا على موافقة مسبقة لإعلان حالة طوارئ في ولاية نيويورك".

كما أعلن ترامب أنه تشريعا لتطبيق نظام التعليم عن بعد في عدد من الولايات، مشيراً إلى أننا "نعمل على توفير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد دون الحاجة لزيارة العيادات"، قائلاً: "نحن في حالة حرب في مواجهة هذا الخطر غير المرئي وعلينا أن نتحلى بالوطنية"، مضيفاً: "هذا العدو يهاجم 144 دولة في هذا الوقت".

على صعيد متصل، أشار الرئيس الأميركي إلى أننا "ورثنا نظاماً صحياً متهالكاً لا يسمح بإجراء إختبارات طبية على عدد هائل من المواطنين".