شكرا لقرائتكم خبر عن عمال النظافة فى عيون البرلمان.. مطالب بدعمهم وتوفير إجراءات وقائية لحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقديم كافة أوجه الدعم لعمال النظافة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها الدولة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقالت "جاب الله"، ل"الخليج 365"، إن عمال النظافة في أشد الحاجة للدعم، خاصة لأن أحوالهم المادية بسيطة وأجورهم ضعيفة، ولابد من الوقوف بجانبهم ومساندتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومعاونتهم علي أداء أعمالهم في ظل هذه الظروف.

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ودعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي توفير كل الإجراءات الوقائية لعمال النظافة حتي لا يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا، لأنهم طول الوقت في الشارع بحكم طبيعة عملهم.

جدير بالذكر، أم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجمعة، لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتناول الوزيران الموقف الحالى لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدا على ضرورة الانتهاء منها طبقاً للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وإجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

وأكد شعراوى على حرص الوزارة وباقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية فى مستوى النظافة فى الشوارع ، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لمتابعة تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.