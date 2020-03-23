شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: ظهور الرئيس وسط عظيمات مصر أعطى رسالة طمأنة للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر في التوقيت المناسب، وسط الشائعات التي أطلقتها جماعات الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية الممولة لبث الفتن في الشارع المصرى، مؤكداً أن الرئيس أعطى الحكومة دورها الكامل في إدارة الأزمة بشكل ناجح منذ واقعة السيول وحتى أزمة فيروس كورونا، ليعكس بإدارته مشهد الدولة المؤسسية.

وأضاف "الشريف" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن رؤساء العالم ظهروا متحدثين عن كورونا في بداية الأزمة بمعلومات، ناقضوها تماماً بعد مرور أيام قليلة من تفشي الفيروس في بلادهم، فكان ظهورهم في بداية الأزمة خطأ كبير، ولكن الرئيس السيسى اختار أن يتحدث متأخراً وقد امتلك كل المعلومات الدقيقة التى تمكنه من مصارحة شعبه بشكل يطابق الواقع.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن المشهد الذى تحدث خلاله الرئيس السيسى للشعب المصرى، قد تم إخراجه بشكل احترافى، فظهوره وسط عظيمات مصر بشكل غير رسمى، يعطى رسالة طمأنينة للمجتمع، بل ويعزز من رسائله للأسرة المصرية، فضلاً عن حرصه على تكريم الرموز النسائية المصرية، في هذا الظرف الراهن، مشدداً، : "في الحقيقة، حديث الرئيس وشكل الظهور وقراراته جعلته الأذكى بين أقرانه من الرؤساء حول العالم".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع ، وأنه لم يشهد تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر الوباء في أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا ، مؤكداً أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرًا بعد الأزمة عن ما كان قبلها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الأحد، مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصحة والسكان والإعلام والتضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

ووجه الرئيس السيسى ، التحية لكل سيدة مصرية أم كانت أو بنت أو أخت بكل الاحترام والتقدير والاعتزاز ، مشيرا إلى أن حديثه عن المرأة المصرية تقديرًا للدور والمكانة التي تستحقها المرأة المصرية، كما توجه الرئيس بالتحية والتهنئة بذكرى الإسراء والمعراج.